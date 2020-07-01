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Aşlar ihtiyaç sahipleri için pişiyor

Haliliye Belediyesi, bünyesinde hizmet veren aşevi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yılın 12 ayı sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.


Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde tüm yıl ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde olan aşevinin kazanlarında pişen sıcak yemekler ekiplerce evlere teslim ediliyor. Belediye ekipleri, merkez ve kırsal ayrımı olmadan tüm ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemekleri ulaştırmayı sürdürüyor. Ekiplerce ulaştırılan sıcak yemekleri teslim alan vatandaşlar ise Canpolat ve ekiplerine teşekkür etti.


Öte yandan sosyal yardım işleri müdürlüğü aşevinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetinin yılın belirli gün ve ayları ile sınırlı kalmadığı desteğin tüm yıl sürdüğünü bildirdi.

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