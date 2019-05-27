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Asma yaprağı tezgahtaki yerini aldı

Şanlıurfa’da asma yaprakları tezgahtaki yerini aldı.

Şanlıurfa'da asma yaprakları tezgahtaki yerini aldı.


Kentte genelde kırsal mahallelerdeki bağlarda tek tek toplanarak merkeze getirilen asma yaprakları büyük rağbet görüyor. Şanlıurfa'daki geleneksel 'sarma dolması' ise daha çok asma ve dut yaprağı ile yapılıyor. Vatandaşların rağbet gösterdiği asma yaprağının kilosu 15 liradan satılıyor.


Tezgahtan alışveriş yapan Aynur Kaya, asma yaprağının Şanlıurfa'nın geleneksel yemeği olduğunu belirterek yapraktan yapılan “sarma dolması” yemeğinin tarifini anlattı. Kaya, “Yaprakları önce sıcak kaynar suda bekletiyorsun, Bunlar bu şekilde yumuşak oluyor yani pişmiş gibi oluyor. Daha sonra dolmanın içi hazırlanıyor ekşili, acılı, zeytinyağlı isteğe göre hazırlanıyor. Daha sonra bunlar tek tek sarılıp tencereye diziliyor. Daha sonra üzerine dolma taşları dizilip, öyle pişiriliyor” diye konuştu.

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