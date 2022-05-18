Asya Mahallesi yeni parkına kavuşuyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un geçen yılki mahalle gezilerinde, Asya Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine yapma sözü verdiği parkta son aşamaya gelindi.

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından kısa sürede projelendirilerek yapımına başlanan 4 bin metrekarelik parkta, yapısal peyzaj ve toprak serimi tamamlandı. Bitkisel peyzaj düzenlemesi için sulama altyapısının tesis edildiği parkta, çok sayıda ağaç ve süs bitkisi, 30 kadar piknik masası ve bank ile aydınlatma sistemleri yer alacak. Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği parkın önümüzdeki haftalarda hizmete sunmayı planladıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “Şanlıurfa'nın gözbebeği olan Eyyübiye'yi kalkındırmaya, insanlarımızın taleplerini ivedilikle yerine getirmeye devam ediyoruz. Asya Mahallemizdeki vatandaşlarımızın talebi üzerine bu park planlamamızı öne aldık ve çalışmalara hızlıca başladık. Şu anda parkımızda son aşamaya gelindi. Bitkisel peyzajı da tamamlandıktan sonra mahalle sakinlerimizle birlikte inşallah açılışını yapacağız. Eyyübiye'mize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.