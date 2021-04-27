Atakent mahallesi yeni yollarla gelişiyor

Fen İşleri ekipleri ilçede yol ihtiyacı kalmayana kadar yeni yol açma çalışmalarını sürdürecek

Şanlıurfa'nın gelişen ve büyüyen ilçesi Karaköprü'de yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla beraber vatandaşların yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri yeni yollar açarak yol sıkıntısını ortadan kaldırıyor.

Yeni yapılaşmanın olduğu yerlerden olan Atakent mahallesinde yeni yollara ihtiyaç duyulurken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla Fen İşleri ekipleri uygun olan yerlerde yeni yollar açarak mahalleye kazandırıyor.

Baydilli, "İlçemizin birçok mahallesinde olduğu gibi Atakent Mahallemizde de yeni yapılaşmadan dolayı yeni yollara ihtiyaç duyuluyor. Biz de fen işleri ekiplerimizle burada tespit edilen yerlerde yeni yollar açıyoruz. Alt yapısı tamamlanınca da kilitli parke döşeyerek vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Böylece yeni açtığımız yollarla Atakent mahallemizi değiştirip dönüştüreceğiz.

İlçemiz inşaat bölgesi olduğundan birçok mahallemizde nüfus ve konutlaşma sürekli bir artış gösteriyor. Fen işleri ekiplerimiz ilçede yol ihtiyacı bitene kadar yeni yollar açıp hizmete sunmaya devam edecektir” dedi.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dahilinde ihtiyaç olan bölgelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.