Atık çöpleri sanat eserlerine dönüştürdüler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında lise öğrencileri, çöpü çöpe atmayalım, çöpü sanat yapalım adlı projeyle, basit çöp artıklarından muhteşem sanat eserleri oluşturdu.

2023 Eğitim Vizyonu programı kapsamında Siverek Anadolu Lisesi öğrencileri görsel Sanatlar öğretmeni Mevlüt Eser rehberliğinde, toplumsal ve çevre bilincinin oluşturulmasının hedeflendiği, çöpü çöpe atmayalım, çöpü sanat yapalım projesiyle, gazoz ve değişik kapaklar, eski paralar, taş, çivi, vida, metal, düğme, gibi atık malzemeleri toplayarak her bir atığı sanat eserine dönüştürdü. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve öğrenciler tarafından beceri atölyesinin açılışı gerçekleştirdi. Atölyede yapılan eserler, davetlilerin büyük beğenisini topladı. Proje ile ilgili açıklamada bulunan Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu,” 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Siverek Anadolu Lisesi okul idaresi ve öğrencilerimizin yapmış oldukları beceri atölyesinde çöpü çöpe atmayalım, çöpü sanat yapalım projesini arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettik. Çöpten çok güzel sanat eserleri oluşturmuşlar. Bu projede emeği geçen okul müdürü, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi. ‘Öğrencilerin çevreye duyarlılığını artırmak amacıyla, Çöpü çöpe atmayalım, çöpü sanat yapalım adlı bir proje başlattıklarını' söyleyen, görsel Sanatlar öğretmeni Mevlüt Eser,” öğrencilerimizin kullanıp bitirmiş oldukları, tüketmiş oldukları çöpe atacakları malzemeleri tekrar doğaya kazandırmak amacıyla, bu çöplerden çok güzel eserler ortaya çıkarıyoruz. Bu projemizin ilk şartı kullandığımız parçaların işe yaramayacak olması ve atıl durumda bulunmalarıdır. Bu sayede bir nebzede olsa, çöp yığınlarının önünde geçmiş olacağız ve bunları tekrar doğaya kazandıracağız" dedi. 11'inci sınıf öğrencisi Muhammed İdris, "Projemizin adı çöpü çöpe atmayalım, çöpü sanat yapalım ile doğada çöpler kirliliğe yol açmasın diye toplayıp burada sanata dönüştürdük, hocamız sayesinde çok güzel eserler ortaya çıktı" şeklinde konuştu

Biriktirdikleri çöplerle harika sanat eserleri oluşturduklarını söyleyen 12'inci sınıf öğrencisi Esra Nur Fıratoğlu, "Ben çöplere atılmış gazoz kapaklarını toplayarak, bunlarla bir üzüm salkımı eserini oluşturdum. Oluşturduğumuz eserleri değişik boyalarla boyayarak çok güzel sanat eserleri oluşturduk” diye konuştu

Amaçlarının atık malzemelerden sanat eserleri oluşturmak olduğunu belirten sayısal sınıf öğrencisi Elif Ulucan, tüm okulların bu gibi projeler yapması tavsiyesinde bulundu.