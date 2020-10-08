İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atık su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde atık su borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesinde yaşandı. Evinin damında yer alan atık su borusunda bir yavru kedinin sıkıştığını gören ev sahibi, kendi imkanları ile kediyi çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kedinin sesinin geldiği noktada gider borusunun içerisine bıraktığı ip ile yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi hızla uzaklaşırken vatandaşlar ise titiz çalışma için ekiplere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.