Atilla'dan engelliler günü mesajı

Atilla, "Engel dediğimiz şey insanın düşüncelerinde ve kalbindedir. Asıl engel ise sevgisizliktir" dedi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla yayımladığı mesajında, engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermenin sosyal sorumluluk olduğunu söyledi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınar'da engelli vatandaşlar için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba gösterilmesi, gerek birey olarak gerekse devlet ve toplum olarak temel sorumluluğumuzdur. Yalnızca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil, engellilere yönelik gerçekleştireceğimiz hizmetlerle Ceylanpınar'da yaşayan engelli vatandaşlarımızın kendilerini her gün değerli ve güçlü hissetmesini sağlıyoruz. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın artmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini, sevgi ve kardeşlik duygularıyla kucaklıyorum." diye konuştu.