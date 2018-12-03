İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atilla'dan engelliler günü mesajı

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Atilla, "Engel dediğimiz şey insanın düşüncelerinde ve kalbindedir. Asıl engel ise sevgisizliktir" dedi.



Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla yayımladığı mesajında, engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, önlerindeki tüm engelleri kaldırmak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermenin sosyal sorumluluk olduğunu söyledi.


Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınar'da engelli vatandaşlar için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, “Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba gösterilmesi, gerek birey olarak gerekse devlet ve toplum olarak temel sorumluluğumuzdur. Yalnızca 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde değil, engellilere yönelik gerçekleştireceğimiz hizmetlerle Ceylanpınar'da yaşayan engelli vatandaşlarımızın kendilerini her gün değerli ve güçlü hissetmesini sağlıyoruz. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın artmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini, sevgi ve kardeşlik duygularıyla kucaklıyorum." diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.