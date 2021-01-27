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Avcıların yaraladığı leylek ile angut kuşu tedavi altına alındı

Şanlıurfa’da kaçak avcıların yaraladığı leylek ile angut kuşu tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da kaçak avcıların yaraladığı leylek ile angut kuşu tedavi altına alındı.


Kentin kırsal bölgelerinde avcılar tarafından vurulmuş leylek ve angut kuşunu bulan vatandaşlar, durumu Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Müdürlük görevlilerince koruma altına alınan hayvanlar, tedavi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.


Yaralı kuşların tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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