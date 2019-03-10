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Ayağı tele takılan güvercini itfaiye kurtardı

Şanlıurfa’da ayağı cami kubbesindeki tele takılan güvercin, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.

Şanlıurfa'da ayağı cami kubbesindeki tele takılan güvercin, itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde yaşandı. Hazreti Yusuf Camisinin kubbesindeki tellere takılarak mahsur kalan bir güvercin olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla güvercine ulaştı. İtfaiye eri tarafından takıldığı tellerden kurtarılan güvercin, aşağı indirildi.

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