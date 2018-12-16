Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturacağız' açıklamasının ardından gözler Suriye'de terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki bölgelere çevrildi. PYD/YPG kontrolündeki Aynel Arap'ta sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine komşu olan terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Aynel Arap'ta sessizlik hakim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturacağız' açıklamasının ardından terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki bölgede herhangi bir hareketliliğin yaşanmadığı görüldü. Sınır hattında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.