İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aynel Arap'ta sessizlik hakim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Fırat’ın doğusunu huzura kavuşturacağız’ açıklamasının ardından gözler Suriye’de terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki bölgelere çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturacağız' açıklamasının ardından gözler Suriye'de terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki bölgelere çevrildi. PYD/YPG kontrolündeki Aynel Arap'ta sessizliğin hakim olduğu görüldü.


Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine komşu olan terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Aynel Arap'ta sessizlik hakim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Fırat'ın doğusunu huzura kavuşturacağız' açıklamasının ardından terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki bölgede herhangi bir hareketliliğin yaşanmadığı görüldü. Sınır hattında güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.