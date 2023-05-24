AYT ve TYT'ye hazırlanan gençler için Haliliye'den deneme sınavı

Gençlerin kendilerini değerlendirecekleri sınav için başvurular ise yarın sona eriyor.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençliğe ve eğitime önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Eğitime öncelik veren projelerle gençleri geleceğe hazırlayan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bünyesindeki kütüphane ve çalışma salonlarının yanı sıra ücretsiz dershane hizmeti veren üniversiteye hazırlık kursu ile öğrencileri yalnız bırakmıyor. Bu kursun yanı sıra düzenli olarak yapılan Alan Yeterlilik Testi ( AYT) ve Temel Yeterlilik Testiyle de (TYT) gençlerin eksik konularını ve yanlışlarını görmelerine imkan sağlanıyor. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen AYT ve TYT sınavı ise bu kez Türkiye geneli düzenleniyor. TYT sınavı 3 Haziran Cumartesi günü 10.15-13.00 saatleri arasında, AYT sınavı da 4 Haziran Pazar günü 10.15-13.15 saatleri arasında düzenlenecek. Türkiye geneli yapılacak olan sınavlara katılım için başvurular ise 25 Mayıs Perşembe günü (Yarın) sona eriyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; sınavlara katılmak isteyen gençlerin Cengiz Topel İlkokulu ve İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi Kütüphanesinden kayıt oluşturabilecekleri belirtildi.