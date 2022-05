Azerbaycan Bulvarında çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa'da yeni yol açma ve yol genişletme çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi artan nüfus ve araç sayısını da dikkate alarak Diyarbakır yolunu Seyrantepe Mahallesine bağlayacak olan 50 metre genişliğindeki Azerbaycan Bulvarında çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde sürdürdüğü ulaşım projeleri ile kent trafiğini rahatlatmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Bulvarında sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde Diyarbakır yolunu Seyrantepe mahallesine bağlayacak olan 50 metre genişliğindeki yol ile on binlerce aracın şehir merkezi trafiğine girmeden seyahat etmeleri sağlanacak” dedi.

“Kendi araçlarımız ve ekiplerimizle kente ikinci bir çevre yolu kazandırıyoruz”

Yol yapım ve stabilize çalışmalarını sahada inceleyen Beyazgül, “Şanlıurfa'nın nefes borularını ve can damarlarını bir bir açıyoruz. Azerbaycan Bulvarı kenti Buluntu Hoca Bulvarına bağlayacak. Bu yol çalışmaların diğer etaplarında Açıksu Caddesine kadar bağlanacak. Bu yol ile şehrimiz ikinci bir çevre yolu kazanmış olacak. Şanlıurfa adeta şantiyeye dönmüş durumda her yerde bir çalışma var. Şanlıurfa'nın nefes boruları, can damarları açılıyor. Kendi araç ve ekiplerimizle sahada canla başla çalışıyoruz. Yol yapım çalışmaları çerçevesinde henüz yapılaşmanın olmadığı yerlerde altyapıyı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Şanlıurfa artık çağ atlıyor” ifadelerini kullandı.