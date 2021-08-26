Babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan çocuk da öldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde içinde oldukları otomobile açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Kadir Altın'ın ağır yaralanan 11 yaşındaki oğlu Yusuf Altın da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ağustosta Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Kadir Altın'ın kullandığı 34 RU 7843 plakalı otomobile, önünü kesen başka bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sürücü Kadir Altın (47) ile oğlu Yusuf Altın (11) yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba Kadir Altın kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu ağır olan Yusuf Altın ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Yusuf Altın, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.