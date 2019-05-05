Badem toplamaya giden 4 çocuk kayboldu

Şanlıurfa'da badem toplamak için evden ayrılan 4 çocuk kayboldu. Yaşları 4 ile 9 arasında değişen çocukları bulmak için jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve mahallelilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik bir ekip kuruldu. Ekipler, yaklaşık 8 saattir çocukları arıyor.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Büyük Alanlı kırsal Mahallesinde badem toplamak için saat 18.00 sıralarında mahalleden ayrılan 4 çocuk kayboldu. Yaşları 4 ile 9 arasında değişen ve 2'si kız, 2'si erkek 4 çocuğun akşam eve dönmemesi üzerine aileleri arama başladı. Aileleri çocuklara ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Kırsal mahalleye gelen jandarma ekipleri, AFAD ile itfaiye ekiplerinden de yardım istedi. Çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların da katılmasıyla birlikte yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi kuruldu.

Ekipler çocukları bulmak için yoğun bir çaba harcıyor

Ekipler, Mustafa Akkuş (4), Ali Karademir (5), Fatma Karataş (7) ve Kübra Karademir'i (9) bulmak için arazide arama çalışması başlattı. El fenerleriyle kayalıkların arasında çocukları arayan ekipler, aydınlatma fişekleri kullandı.

Başka ekibin sesi çocukların sesi sanılınca heyecana neden oldu

Arama sırasında başka bir mahalleden gelerek çocukları arayan ekibin sesi çocukların sesi sanıldı. Gelen ses üzerine ekipler büyük bir heyecan yaşayarak sesin geldiği yöne doğru koştu. Ekipler, gelen sesin karşı taraftaki diğer ekibin sesi olduğunu anlayınca arama çalışmalarına kalındığı yerden devam edildi.

Mahalle Muhtarı Osman Doğan kiplerin çocukları bulmak için yoğun bir çaba harcadığını belirtti.