Bağlama ustası yanık sesiyle dinleyenleri mest ediyor

Şanlıurfa'da yanık sesli bağlama ustası genç, söylediği türküleri ile dinleyenleri mest ediyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Buhara Mahallesi'nde yer alan 10 metrekarelik işyerinde bağlama tamiri yapan 35 yaşındaki usta Yılmaz Kas, okuduğu türküleri ile dinleyenleri mest ediyor. 14 yıldır sevdiği bağlama ustalığı mesleğini sürdüren Kas, müzik kültürüne hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi. Yanık sesi ile türkü söyleyip, bağlama tamiri yapan Kas, aynı zamanda gençlere de düzenlediği kurslarla bağlama çalmayı öğretiyor.

Yanık sesi mest ediyor

35 yaşındaki bağlama ustası Yılmaz Kas, “Yaklaşık 14 yıldır müzik sektöründe hizmet etmeye çalışıyorum. Bu kültüre hizmet etmeye çalışıyorum. Şanlıurfa'da kendi doğduğum topraklarda müzik kültürüne hizmet etmek de ayrıca benim için bir mutluluk ve gurur veriyor. Burada bağlama satışlarımız var. Toptan ve perakende satışlarımız var. Ayrıca eski bağlamaların tamir, bakım ve onarım işlerinin de yapıyorum. Bağlama ile ilgili tüm çalışmaları bu atölyede yapıyorum. Türkiye'nin her iline bağlama satışları gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.