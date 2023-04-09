Bahar yağmurları arıcıların yüzünü güldürdü

Yıllık 2 ton balın üretildiği Şanlıurfa'da artış gösteren yağışlar, arıcıların yüzünü güldürdü.

Şanlıurfa'da son 30 yılın en yoğun yağışları görüntü. Mart ayında metrekareye ortalama düşen yağmur miktarı yaklaşık olarak 57,9 kilogramken bu sene 137,6 kilograma kadar yükseldi. Bu da daha önceki yıllarda başka illere göç etmek zorunda kalan arıcıların yüzünü güldürdü. Yağmurlarla birlikte her yerde çiçeklerin açması arıcıların yerlerinde sabit kalmasını sağladı.

Üreticinin yüzü güldü

Bahar yağmurlarının kendilerine can suyu olduğunu söyleyen Mahmut Ergin, "10 yıldır Ceylanpınar ilçesinde arıcılık yapıyorum. Baba mesleği. Yeri geliyor zaman zaman şehir dışına çıkıyoruz. Baharın burada iyi geçmediği aylarda ya da çiçeklerin bittiği ayda Muş, Bingöl, Elazığ, şehir şehir geziyoruz. Bu bizim için çok büyük maliyet çünkü nakliye maliyeti çok yüksek. Temennimiz burada yağışların iyi gitmesi, şehir dışına çıkmak gibi bir mecburiyetimizin kalmaması, en önemlisi bu çünkü bir arıcının en büyük maliyeti bir yerden bir yere göç etmesidir. Mart ayında son gelen yağmurlar çiçekleri yeniden canlandırdı, arılar toparlanmaya başladı. Kalan arılarımızı çok şükür bu saatten sonra kurtardık" diye konuştu.

Yıllık 2 ton bal üretiliyor

2022 verilerine göre 738 arıcının bulunduğu Şanlıurfa'da 157 bin 201 arı kolonisinden yıllık 2 ton 199 kilogram bal ve 26 ton balmumu üretimi gerçekleştiriliyor.