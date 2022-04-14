Baharda yağmurun az olması en çok keme avcılarını üzdü

Baharın ilk ayında Şanlıurfa'nın kırsal bölgelerinde ortaya çıkan ve kilosu 400 lirayı bulan keme mantarı, bu yıl yağışların az olması nedeniyle toplayıcısını üzdü.

Baharda yağışlarla birlikte kırsal bölgelerdeki dağ ve bayırlarda yetişen keme mantarı, bu yıl yağışların az olması nedeniyle toplayıcılarını kara kara düşündürüyor. Baharda yeteri kadar yağış olmadığı için önceki yıllara göre daha az miktarda keme mantarı ortaya çıktığını söyleyen vatandaşlar, yağmur yağmadığı takdirde bir hafta sonra kemenin toprak altında çürüyeceğini belirtti.

Et ile harmanlanarak Keme Kebabına dönüşen mantarının kilosu ise 400 liraya kadar çıkıyor. Başka illerde farklı isimlerle anılan keme mantarı kebap dışında da bir çok yemekte kullanılıyor. Özelikle et ile harmanlanarak tüketilen keme mantarı, Şanlıurfa'da en çok kebap olarak tercih ediliyor.

Keme avcıları arazide aranmadık yer bırakmıyor

Yıllardır dağ ve bayırda keme mantarı toplayan Osman Eren, “Biz burada keme arıyoruz. Köylüler bize keme avcısı diyor. Biz keme toplamak için çok geziyoruz. Keme Nisan aylarında olan bir mantar çeşididir. Çok değerli, çok lezzetli, aynı zamanda çok kıymetlidir. Kilosu etten bile pahalıdır. Fiyatı şu anda 350 ile 400 lira arasında değişiyor. Bu yıl da nisan yağmuru pek yağmadığı için bir hafta sonra yağmur yağmasa bile bu keme mantarları toprak altında kuruyup gidecek. Keme mantarını kebapta kullanıyorlar, yumurta ile kullanıyorlar. İnsanların zevkine kalmış bir şey, istediği gibi kullanabilir” dedi.

Yağmur yağmazsa çürüyecek

Keme mantarına batı illerinde domala mantarı denildiğini söyleyen Ali Eren ise, “Keme mantarına batı tarafında dolaman mantarı denilir. Yağmurla oluşan, bahar aylarında olan, baharın habercisi gibi bir şey oluyor. Bu nisan aylarında oluşan bir mantar çeşididir. En fazla bunların bir hafta ömrü kaldı. Eğer bir hafta daha yağmur yağmazsa bu mantarlar çürüyüp gidecek” ifadelerini kullandı.