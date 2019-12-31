Bahçe duvarında uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, Viranşehir ilçe merkezinde ikamet eden bir şahsa ait eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, bahçe içerisinde yer alan duvar boşluklarında gizlenmiş bin 5 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.