Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ Şanlıurfa'da eğitim sürecini değerlendirdi

Bahçeşehir Kolejinin Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan kampüsleri ziyareti kapsamında Şanlıurfa'ya gelen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan uzaktan eğitim sürecini değerlendirdi. Mavi Bölge olmanın avantajıyla öğrencilerin yüz yüze eğitime geçmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

"Mavi bölgenin avantajıyla öğrencilerimizle bir aradayız"

Genel Müdür Özlem Dağ açıklamasında, “Mavi bölge olmanın avantajıyla öğrencilerimizle birlikteyiz. Ben öğretmenlerimize bu bir yıllık süreçte hem yüz yüze hem de tüm online süreçleri büyük bir özveri ile yürüttükleri için teşekkür etmek istiyorum. Aynen sağlıkta olduğu gibi eğitimciler de öğrencilerimizin eğitimlerinin en iyi şekilde devam etmesi, öğrenme kaybı olmaması için canla başla çalışıyorlar. Dijital eğitimde ne kadar iyi olsa da özellikle küçük yaş gruplarında yüz yüze eğitim kazanımları da önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda mavi bölge olmanın avantajıyla yüz yüze eğitimin başlamasından mutluyuz. Lütfen önlemleri almaya devam edelim. Hayatımızın her alanında kurallara uymaya devam edelim. Şanlıurfa'yı da mavide tutmaya çalışalım.” dedi.

"Eğitimde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise, "Pandemi süreciyle beraber eğitim alanında birçok dönüşüm yaşandı. Bu süreçten en çok etkilenen de okullarımız oldu. Değerli öğretmenlerimiz kendi şartlarıyla, kendi imkanlarıyla bu süreçte çeşitli materyaller üretti. Genel müdürümüzün destekleriyle bu eğitim çıktılarını bir dijital platformda toplamak istiyoruz. Dijital ortamda fark oluşturan öğretmenlerimizin yaptığı çalışmaları bir araya getirmek istiyoruz. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eğitimde, öğretimde, öğretmenlik mesleğinde genel müdürümüzün sıkça gündeme getirdiği hibrit eğitim, dijital eğitim yönetimi, dijital eğitim felsefesi, gelecek dönemlerde çok sık konuşacağımız konular. Yine Bahçeşehir Kolejinin öncülüğünde oluşacak hologram öğretmenlik gibi yeni yeni, farklı farklı olayları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu yüzden dijital ortamı çok yakından takip etmek gerekmektedir. Ülkenin dijital ortamda öncülük yapması çok çok önemlidir. Dünyada 1,5 milyar öğrenci pandemi sürecinde yeni eğitim sistemleriyle eğitime devam etti. Pek çok ülke dijital eğitim platformları konusunda çok geride kaldı. Bahçeşehir Koleji 12 yılı aşkın süre önce eğitimde teknolojik zekayı geliştiren öncü bir kuruluş oldu. Türkiye eğitim sisteminin ilerleyen yıllarında değişikliğin, dijitalleşmenin öncüsü konumunda Bahçeşehir Koleji bulunuyor. Buradan öğretmenlerimize seslenmek istiyorum, Bahçeşehir Koleji desteğiyle 21-22 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz ‘Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi'ne katılalım. Eğitim camiası olarak dijital materyalleri, dijital nesneleri paylaşalım." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, gün içerisinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i de makamında ziyaret etti. Ziyarette, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan da hazır bulundu.

