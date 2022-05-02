Bakan Akar Şanlıurfa'da askerlerle bayramlaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa'da namaz kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlerle bayramlaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Balıklıgöl'deki Dergah Camisi'nde bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı. Akar, namaz sonrası beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti. Akar ve komutanlar, Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda 20. Zırhlı Tugay ve 7. Komando Tugay Komutanlığı personeli ile bayramlaştı.