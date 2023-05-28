Bakan Bozdağ, oyunu Şanlıurfa'da kullandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci turunda oyunu Şanlıurfa'da kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci turunda oyunu kullandı. Sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesindeki TAD Rasime Polat İlkokuluna gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte 2102 Nolu sandıkta oy kullandı.

Oy işlemi sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Bozdağ, “Seçimin ikinci tur oylaması bu gün başladı. Öncelikle seçimimiz milletimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bu gün Haliliye ilçesi Hamidiye Mahallesi Rasime Polat İlkokulunda ben de cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oyumu milletimizin ve ülkemizin geleceği için, huzur, güven, refah ve istikrarı için kullandım. Hayırlı olsun diliyorum. Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfamız'da ve ülkemizin dört bir yanında seçimin başladığı andan şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. Urfa'da ve diğer yerlerde de seçim büyük bir demokratik olgunluk içinde geçmektedir. Milletimizin milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkması mükemmel. İnşallah bugün de aynı şekilde demokrasiye, milli iradeye sahip çıkacak, sandığına sahip çıkacaktır. Katılımın da yüksek olacağını düşünüyorum. O yüzden de bütün vatandaşlarımızı sandığa gelmeye, milletimizin ve ülkemizin geleceği hakkında siyasi tercihini sandığa yansıtmaya davet ediyorum. Bir oy çok kıymetli. Onun için de geleceğe dair söz söylemenin yolu da demokratik yöntemlerde sandıkta iktidar tayin ederken söylemektir. Biri de budur. İnşallah vatandaşlarımız sandığa gelerek tercihlerini yansıtırlar. Milletimizin geleceğini kime emanet edeceğimize ortaklaşa karar vermiş oluruz. Ben seçimlerimiz hayırlı olsun, uğurlu olsun, milletimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için yol açıcı, yol gösterici olsun diye dua ediyorum” diye konuştu.