Bakan Bozdağ: "Sağlık uygulaması bakımından AK Parti iktidarına kadar adı konulmamış bir kast sistemi vardı”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sağlık uygulaması bakımından, AK Parti iktidarına kadar adı konulmamış bir kast sistemi vardı. İşçiye ayrı, memura ayrı, serbest çalışana ayrı sağlık sistemi. Biz bunu tamamen kaldırdık. Sosyal güvenlik sistemini kurduk. Sağlık sisteminde ülkenin cumhurbaşkanıyla benim işçi kardeşimi aynı güvence içerisinde ele alan, eşitliği lafta değil, kağıtta değil, bir fiil hayata geçiren adımı attık” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık-Sen tarafından Şanlıurfa'da düzenlenen Teşkilat Toplantısına katıldı. Toplantıya Bozdağ ile birlikte Sağlık- Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutçu, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa İl Başkanı Abdulkadir Yabir ile çevre illerin temsilcileri katıldı.

"AK Parti öncesi kast sistemi vardı"

Türkiye'deki sağlık sektöründe AK Parti hükümeti öncesi gizli bir kast sistemi olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye hukuk devletidir diyoruz, Türkiye sosyal devlettir diyoruz ama bizim anayasamıza rağmen, kast sistemi de ülkemizde olmamasına rağmen bu ülkede sağlık uygulaması bakımından çok net söylüyorum, AK Parti iktidarına kadar adı konulmamış bir kast sistemi vardı. İşçiye ayrı, memura ayrı, serbest çalışana ayrı sağlık sistemi. Biz ne yaptık, bunu tamamen kaldırdık. Sosyal güvenlik sistemini kurduk. Sağlık sisteminde ülkenin cumhurbaşkanıyla benim işçi kardeşimi aynı güvence içerisinde ele alan, eşitliği lafta değil, kağıtta değil, bir fiil hayata geçiren adımı attık” dedi.

Terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nu destekliyor

Terör örgütleri, ABD ve bazı ülkelerin neden Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini soran Bakan Bozdağ, “Kandil'in eli kanlı teröristleri şimdiden ne yapıyorlar görüyorsunuz, bir bir destek açıklıyorlar. FETÖ'nün teröristleri bir bir destek açıklıyorlar. DHKP-C'nin teröristleri bir bir destek açıklıyorlar. Ben şimdi soruyorum, bizi de eleştiriyorlar. Bu ülkede PKK terör örgütü neden Kılıçdaroğlu'na oy verin diye teröristlere ve çevrelerine çağrı yapıyor. Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakını indireceğiz diye açıklama yapıyor. Peki FETÖ terör örgütü onlara oy verin, destek verin diye çağrı yapıyor. Şimdi bakın bütün teröristler Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Bütün terör örgütleri orayı destekliyor. ABD orayı destekliyor. Londra orayı destekliyor. Berlin orayı destekliyor. Zayıf ve kirli hesapların sahipleri, zayıf Türkiye isteyenlerin hepsi orayı destekliyor. Ben de Şanlıurfa'nın sağlık çalışanlarına soruyorum, Neden bu ülkeyi zayıf görmek isteyen yabancı ülkeler, niye bu ülkeye düşmanlık eden terör örgütleri Tayyip Erdoğan gitsin, Kılıçdaroğlu gelsin de bayram edelim diye neden uğraşıyorlar. Onun için de bizim sahip çıkacağımız irade bu milletin iradesidir” diye konuştu.

"Bizim kamu personeline parmak sallayanlar ile yan yana gelmemiz mümkün değildir"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ise, memurun daha göreve gelmeden kendisine parmak sallayanların yanında yeri olmadığını söyleyerek, “Memur-Sen sosyal bir aktör olarak toplumun her kesimini ilgilendiren hususlarda taraf olup irade göstererek değerler sendikacılığının bayraktarlığını yapmaktadır. Bu sebeple bizim kamu personeline parmak sallayanlar ile yan yana gelmemiz mümkün değildir. Bizim daha göreve gelmeden kamu personelini tehdit edenler ile birlikte yol yürümemiz mümkün değildir. Memurun hakkettiği bu tehdit dili değildir. Bizim yerimiz vesayete göz kırpanların ayanı değildir. 14 Mayıs'ta kamu personeli daha göreve gelmeden kendisine parmak sallayanlar ile 21 yıllık iktidarı ile emeği baş tacı yapanlar arasında tercih yapacaktır. Bizler Memur-Sen ailesi olarak sandığa giderken 28 şubat rezaletini, turnikelere takılan özgürlükleri, 6-8 ekimi, çukur terörünü, gezi parkı tertibini, 15 temmuz ihanetini unutmayacağız” dedi.