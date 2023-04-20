Bakan Bozdağ Şanlıurfa'da seçim güvenliğine dikkat çekti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da seçim güvenliğine dikkat çekti. Bakan Bozdağ, “Son günlerde bakarsanız seçim güvenliği üzerinden tartışmalar tekrar tekrar alevlendirilmek isteniyor. Seçimde sanki şöyle, böyle problem olacak diye yalanlarla, iftiralarla milletin arasına fitne fesat sokuyorlar. Yine Cumhurbaşkanımızı aziz milletimizin helal oylarıyla başkan yapacağız. Başkan yaptırmayacağız diyenleri gördük, şimdi diyoruz ki yakın Türkiye Yüzyılı'nın seçilen ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır” dedi.

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Bekir Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Partisinin Karaköprü ilçesindeki Cevahir Asuman Yazmacı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı için ilçeye giden Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada, “14 Mayıs'ın akşamı yeni bir bayramı beraber kutlayacağız. 14 Mayıs Bayramı'na hazır mıyız? Allah razı olsun hepinizden. Ama bayramı görenler şimdi kendi kayıplarına, mazeret üretmeye başladılar. Son günlerde bakarsanız seçim güvenliği üzerinden tartışmalar tekrar tekrar alevlendirilmek isteniyor. Seçimde sanki şöyle sıkıntı olacak, böyle problem olacak. Şu olacak, bu olacak diye yalanlarla iftiralarla milletin arasına fitne fesat sokuyorlar. Kendi tabanlarını şimdiden aldatmaya başlıyorlar. Neden? Seçimi kaybettiklerinde bahane üretmek için buradan söylüyorum. Kim seçimde hile hurda falan filan var diyorsa çok açık bir şekilde seçimi kaybedeceğini anlayıp bahane uydurmaya şimdiden seçime 24 gün kala başlamış demektir. Bahane uydurmayın. Sandıklarda seçimi partiler yapıyor. Yüksek Seçim Kurulu, seçimin sadece organizasyonunu yapıyor, ihbar, şikayet, usulsüzlüğe dair itirazlar varsa bunları karara bağlıyor. Seçimi ise siyasi partilerin temsilcilerinin şahitliğinde ve onların eliyle Türkiye seçimlerini yapıyor. Bütün bu gerçeğe rağmen seçimler üzerinden şimdiden gölge düşürmeye çalışan kirli elleri buradan bir kez daha işaret etmek istedim" ifadelerine yer verdi.

"Seçimlerimiz, Türkiye'nin yaptığı en doğru işlerden biridir"

"Seçimlerimiz, Türkiye'nin yaptığı en doğru işlerden biridir" diyen Bakan Bozdağ, "Dünyada da Türkiye'nin seçimlerinin dürüstlük, yasallık, meşruiyet içerisinde dosdoğru yapıldığına dair şimdiye kadar yerleşmiş bir kanaat vardır. Çok net söylüyorum. Türkiye'nin seçimleri, dünyanın en güvenilir seçimleridir. Kimse bu dürüstçe, yasal çerçeve içerisinde, milletin şahitliğinde ve kendilerinin de imzalarıyla doğruluğu tescil edilen bu seçimlere gölge düşüremez. Şimdi kalkmışlar efendim Kılıçdaroğlu'na mühür basacakmışsınız, o mühür silinecek Cumhurbaşkanımızın altında çıkacakmış. Bak şu yalancılara ya. Dünyada böyle bir teknik mi varmış? Nasıl oluyormuş bu iş? Müfteriler belli ki Kılıçdaroğlu'na oy bulamayınca oylarını ecinliler uçurdu diye şimdiden bahane üretiyorlar. Üç harflilere, üç harflilere bunlar üç harflilere muhtaç kalmış demek. Onun için Urfa'dan diyorum ki seçim Türkiye'de dürüstlük içinde, Anayasa ve yasalarımıza uygun biçimde bütün siyasi partilerin şahitliğinde imzasıyla tasdik edilerek müşahitlerin de gözetiminde aleni yapılan bir organizasyondur. YSK sadece organize eder itiraz ve şikayetleri karara bağlar. Yani bir sandıkta HDP'si, CHP'si, İYİ Parti'si, MHP'si, AK Parti'si bütün partiler anlaşabilir mi? Türkiye'de yüz binlerce sandık var. Bu kadar sandıkta çarptığınız zaman sandığın başında oturanlar 2 milyon civarında ayrı ilde, ayrı ilçede, ayrı mahallede, ayrı sandıkta, ayrı görüşte bu kadar insanın anlaşması fiilen mümkün mü? Onun için çok net söylüyorum. Türkiye'de seçimlerde hile hurda yapmak, fiili imkansızlıkla karşı karşıyadır. Kimse yapamaz. Kim diyorsa yaptın diyorsa, yalanın şahını söylüyor. Kim başkaları yapıyor diyorsa o da iftira ediyor başkalarına. İftiraya sarılmayın. Millete sarılın. Milletin gönüllerine girip duasını ve desteğini almaya gayret edin. Yenilgiye şimdiden bahane uydurmayın diyorum. Buradan da bir kez daha ilan ediyorum. Belli ki 6'lı masadaki 6'sı yetmedi, ilave ettikleri iki başkan yetmedi, belli ki Kandil yetmedi, FETÖ yetmedi, ABD yetmedi. Şimdi üç harflilere muhtaç hale geldiler. Ne yaparsanız yapın boş. Allah'ın izniyle değil 7 kişi 9 kişi bir dünya bir araya gelseniz, Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı yenemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.