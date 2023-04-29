Bakan Bozdağ'dan "7 Kocalı Hürmüz" benzetmesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da esnaf buluşmasında yaptığı konuşmada 7'li masaya, 7 Kocalı Hürmüz benzetmesi yaparak, "Seçim trollerin ya da sosyal medyanın yalanlarıyla değil, algılarla değil; seçim, halkın tertemiz iradesiyle ve halk tarafından belirlenir ve kazanılır" dedi.

Şanlıurfa'da seçim gezilerini sürdüren Adalet Bakanı Bozdağ, esnaf ile birlikte yemekte buluştu. Bakan Bozdağ konuşmasında, 7'li masada yer alan için ilginç bir benzetme yaparak, "Bizim maceraya ihtiyacımız yok. Öngörülebilir bir Türkiye'ye, önü belli bir Türkiye'ye. Son 20 yıldır, 21 yıldır devlet yönetiminde başarmış dünyada Türkiye'yi söz sahibi yapmış bir yönetim var, bir lider var. Nasıl olacağı belli olmayanlara değil, 7 Kocalı Hürmüz misali bir yönetim tarzı vadedenlere değil. Ben yönetemedim, genel başkanlarla, onlar yetmedi iki tane belediye başkanı çağıralım. Belli ki tek başına akılları yetmiyor, 6'sı bir araya gelince yine yetmiyor, iki tane de başka takviye yapıyorlar. Ne takviye yaparsanız yapın, dirayetsiz, iradesiz, bir anlayışla bu ilkenin daha ileriye gitmesi kolay gözükmüyor. Ben bu yüzden de diyorum ki gelin Türkiye'miz için, Urfa'mız için hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha sahip çıkalım. Seçim trollerin ya da sosyal medyanın yalanlarıyla değil, algılarla değil. Seçim, halkın tertemiz iradesiyle ve halk tarafından belirlenir ve kazanılır. Seçimi bu halk birinci turda bitirecek. İkinci tur rüyası görenler hiç heveslenmesinler. Ayın 14'ü akşamı onların rüyaları kabusa dönecek. Onların kabusu da aziz milletimiz ve Şanlıurfalılar olacaktır” ifadelerini kullandı.