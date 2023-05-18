Bakan Bozdağ'dan muhalefete, depremzedelere hakaret eleştirisi

Bakan Bozdağ, konuşmasında, depremzedelere hakaret edenler üzerinden CHP'yi eleştirerek, “Depremzedelere karşı yaptıkları saygısızlık bunun en son göstergesidir. O insanları incitmeleri, kırmaları, hakaret etmeleri ve yaptıkları saygısızlıkları buradan bir kez daha lanetliyor, bu ahlak yoksunu, insanlıktan nasibini almamış kişileri bir kez daha kınadığımı ifade etmek isterim” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçimlerin ardından il ilk defa basın toplantısı düzenledi. Bakan Bozdağ toplantıda, Kılıçdaroğlu'nun 16 seçim kaybettiğini ancak buna rağmen Kılıçdaroğlu'nu eleştirilmeyip Kılıçdaroğlu'na oy vermeyenlere, demediklerini bırakmayanların depremzedelere yapılan saygısızlığın son göstergesi olduğunu belirtti.

“Terörle mücadele kesintisiz devam edecektir”

Bozdağ, konuşmasının başında şehitlere rahmet dileyerek, “Sözlerimin başında öncelikle Şırnak'ta ki operasyon sırasında şehit olan kahraman askerlerimize Cenabı Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Canımız yansa da, milletimizin geleceğini, ülkemizin bekasını kimseye çiğnetmeyeceğiz. Türkiye'nin terör ile etkin, kararlı, sürekli mücadeledesi kesintisiz devam edecektir. Türkiye yüzyılında terörden arınmış ve terörün sona erdiği bir Türkiye'yi evlatlarımıza bırakmak, ülkemizi huzur, barış ve güven adası haline getirmek temel hedeflerimizin başında yer almaktadır. Bu nedenle bu hedefi gerçekleştirmek için yeni dönemde de aynı güçle terörle etkin ve kararlı mücadelemiz devam edecektir. Değerli basın mensupları, 14 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi ülkemizde büyük bir demokratik olgunlukla tamamlanmıştır. Türkiye'de demokrasinin geldiği noktayı, milletimizin geleceğine sahip çıkma konusunda ortaya koyduğu iradeyi en güzel anlatan tablolardan birisi olmuştur. Dünyanın yakından takip ettiği vatandaşlarımızın bizzat yaşadığı bu demokrasi şölenini hep beraber yaşadık ve gördük ki Türkiye'de demokrasi kökleşmiş ve derinleşmiş, demokratik standartlar yükselmiş durumda vatandaşlarımız büyük bir demokratik olgunlukla sandıklara gitti, iradesini yansıttı ve üzücü herhangi bir hadiseye mahal vermeden seçimler tamamlanmış oldu. Ben bu vesileyle 14 Mayıs 2023'te yapılan seçimde görev alan herkese, Yüksek Seçim Kurulu Başkanımızdan, Kurul üyelerine, il-ilçe seçim kurullarından üyelerine, başkan ve üyelerine, sandık kurul ve üyelerine ve parti temsilcilerine ve bu süreçte emek veren herkese sandığa gidip milli iradesini sandığa yansıtan her bir vatandaşımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin büyüklüğünü ve demokratik olgunluğunu gösterme konusundaki tutumlarını da ayrı ayrı kutluyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin bütün adaylar arasında büyük bir farkla açık ara farkla seçimi tamamlaması da ikinci turda milletin kimi seçeceğine şimdiden ilan etmiş oldu. Yani Cumhurbaşkanımızı ikinci turda milletin ve devletimizin başı devlet başkanı seçeceğine dair iradesini de ortaya koymuş oldu. Bu nedenle de aziz milletimize şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

“Her seçimde kaybeden bir kadro var”

Bakan Bozdağ, depremzedelere yönelik hakaretlere de değinerek, “Her seçimde kaybeden bir kadro var. Şimdi düşünün bir ekip var. Teknik direktör var. 17 tane maç yapılıyor. 17 maçı da kaybediyor. Şimdi taraftarları veya o takımın yöneticilerinin hiçbirisi yahu bizim teknik direktör 17 maça çıktı, 17 maçı da kaybetti diye teknik direktörü eleştirmiyor ama o teknik direktöre oy vermeyen insanlara demedikleri hakareti veya onun yönetiminde seçime giden partiye oy vermeyen insanlara yapmadıkları hakareti bırakmıyorlar. Depremzedelere karşı yaptıkları saygısızlık bunun en son göstergesidir. O insanları incitmeleri, kırmaları, hakaret etmeleri ve yaptıkları saygısızlıkları buradan bir kez daha lanetliyor, bu ahlak yoksunu insanlıktan nasibini almamış kişileri bir kez daha kınadığımı ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.