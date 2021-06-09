İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Derya Yanık Şanlıurfa'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. Uçakla GAP Havalimanı'na gelen Bakan Yanık, karayoluyla kent merkezine geçti. Bakan Yanık'ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile partililer karşıladı. İlk önce Şanlıurfa Valiliğine giden Bakan Yanık, Vali Abdullah Erin ile görüştü. Buradan ayrılan Bakan Yanık, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın öğleden sonra Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması programına katılacağı belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.