İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Ersoy ney dinleyip balıklara yem verdi

Şanlıurfa’da Balıklıgöl’ü ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, plato içerisinde bir neyzenin üflediği neyi dinleyip balıklara yem verdi.

Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, plato içerisinde bir neyzenin üflediği neyi dinleyip balıklara yem verdi.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret etti. Plato içerisindeki bir iş yerine giren Bakan Ersoy, neyzenin üflediği neyi dinledi. Bir süre burada oturan Bakan Ersoy, daha sonra ise platoyu gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bahattin Yıldız ve kurum müdürleri eşlik etti. Balıklara yem de atan Ersoy, daha sonra bölgeden ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.