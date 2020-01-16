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Bakan Kasapoğlu'ndan Eyyübiye ilçesi için proje sözü

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ankara temasları kapsamında bir araya geldiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan, Eyyubiye gençliği için çok sayıda proje sözü aldıEyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ilçelerinden olan Eyyübiye için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de görüştü.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ankara temasları kapsamında bir araya geldiği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan, Eyyubiye gençliği için çok sayıda proje sözü aldı


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ilçelerinden olan Eyyübiye için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile de görüştü. Kuşa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal'ın da eşlik eşlik etti. Bakan Kasapoğlu'ndan 5 halı saha, 1 Gençlik merkezi, 1 yüzme havuzu ve 10 Basketbol sahası için destek isteyen Kuş, ilçeye müjdelerle dönüyor. Projelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuş, "Gençlik ve Spor Bakanımız M. Muharrem Kasapoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonrası Eyyübiye'mize müjdelerle dönüyoruz. 5 halı saha, 1 Gençlik merkezi, 1 yüzme havuzu ve 10 Basketbol sahası, Eyyübiye'me hayırlı olsun. Birlikte güçlüyüz " diye konuştu.

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