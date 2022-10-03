Bakan Kirişci, Şanlıurfa'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu

Bakan Kirişci, kentteki temasları çerçevesinde Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra valilikte düzenlenen Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katılan Bakan Kirişci, çiftçilerin mazot ve gübre desteğini artık 6 ay önce alma imkanı bulduğunu belirterek, "Ziraat Bankası'nın üreticilerimize kullandırdığı 100 bin lira limitli faizsiz kredinin limitini 200 bin liraya, 200 bin liralık kredinin de yine 100 bin liralık kısmını üreticilerimizin kartına sadece mazot ve gübre alımında kullanacağı şekilde ayni olarak yüklemiş olacağız. Bu da bir dönüşüm değil midir” dedi.

Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ni (ÇKS) elektronik ortama taşıyacaklarını belirttiklerini hatırlatarak, 1 Ekim itibarıyla bu uygulamanın başladığını söyledi. Artık üreticilerin ÇKS ile ilgili başlangıç işlemlerini Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerinde veya ilgili birimlerde değil evlerinde bilgisayar ve e-Devlet uygulamasına girebilecekleri her yerden yapabileceklerini anlattı. Kirişci, "Şu anda 59 bin 791 çiftçimiz bugün itibarıyla e-Devlet'e giriş yaptı. Bu gerçekten müthiş bir ilgi” ifadelerini kullandı.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.