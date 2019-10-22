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Bakan Koca çocuklarla asker selamı verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çocuklarla birlikte asker selamı verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çocuklarla birlikte asker selamı verdi.


Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde sınır hattında incelemede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çocuklarla birlikte asker selamı verdi. Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan sağlık görevlilerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Koca, yolda karşılaştığı çocukların yanına giderek oyuncak hediye etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Koca, harekata katılan askerlere çocuklarla birlikte selam ve destek mesajı gönderdi.

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