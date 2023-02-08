Bakan Nebati Şanlıurfa'da deprem açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da deprem bölgesindeki son durumu aktardı. Bakan Nebati, "Şanlıurfa'mızda 114 vatandaşımız vefat etmiştir. Ayrıca çevre illerde de vefat eden 54 Şanlıurfalı vatandaşımız buraya nakledilmiştir” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'ya gelerek yıkılan bina enkazlarında incelemelerini sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremle ilgili son durumu aktardı. Bakan Nebati, açıklamasında, “Şanlıurfa'da 2 bin 495 vatandaşımız taburcu edilmiş olup 231 kişi servis yatışta, 79 vatandaşımız da yoğun bakımdadır. Adıyaman, Antep ve Hatay'da bulunan yaralı hemşerilerimizin tedavisi şehrimizde yapılmaktadır. Milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yıkılan bina sayımız 19'dur. 3 tanesinde çalışmalar devam etmektedir. İkisi merkezde, diğeri ise Birecik ilçemizdedir. İlimizde 7 bin 594 personelimiz canla başla görev yapmaktadır. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren ilimizde bulunan cami, okul, pansiyon ve yurtlar vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Bununla birlikte psikolojik destek için 22 uzman ekip sahada görev yapmaktadır. Şu ana kadar şehrimizde 4 bin 727 binamızda hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Diğer hasar tespit çalışmaları devam etmektedir” ifadelerini kullandı.