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Bakan Nebati Şanlıurfa'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kentteki temasları kapsamında Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Vali Abdullah Erin'in makamındaki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesine geçen Bakan Nebati, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den kentte yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi aldı.


Ziyaretleri sırasında Bakan Nebati'ye, milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

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