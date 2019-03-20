Bakan Pakdemirli Göbeklitepe'yi gezdi

Şanlıurfa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, UNESCO dünya kültür mirası listesinde yer alan Göbeklitepe ziyaretinde, ören yerinin dünyada bir benzeri olmadığını söyledi.

Şanlıurfa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile çok protokol ve partililer tarafından karşılandı. Beraberindeki heyetle buradan Göbeklitepe'ye geçen Bakan Pakdemirli, yetkililerden kazı alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmesi sonrası ören yeri ziyaretçi akınına uğruyor. Bu kapsamda tanıtım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bakan Pakdemirli, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Göbeklitepe'nin tanıtımı noktasında büyük gayretleri var. Cumhurbaşkanımızın onayıyla da 2019 Göbeklitepe yılı ilan edildi. Urfa için tabi çok büyük bir avantajdır. Urfa aynı zamanda tarım kenti. Tarım kenti olduğu kadar turizm kenti olmayı da hak ediyor. Burada çok güzel bir çalışma yapılmış bu ören yerinde çok güzel planlanma ve programlama yapılmış. Bugün burada gördüklerimiz dünyanın hiçbir yerinde göremeyiz. Urfa anlamında, Türkiye anlamında kentin tanıtımı anlamında çok çok önemli bir yeri olan Göbeklitepe'yi ziyaret etmiş olduk. Bir yandan bize tatil gibi oldu. Gerçekten güzel bir gezi yapmış olduk. Ben son derece etkilendim. Son derece duygulandım. Gerçekten Türkiye bu konuda zenginliğiyle kültürüyle, tarihiyle, turizmiyle zengin bir ülkedir. Şanlıurfa'da bir o kadarını da göstermiş oldu. Bu yılın önemine binaen bende bu geziyi yaptığım” ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyet kent merkezinde çeşitli ziyaretlerini sürdürüyor.