İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Soylu ailelerin talebine duyarsız kalmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık bir hafta önce Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir araya gelen ve kendisinden destek isteyen ailelerin talebine duyarsız kalmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık bir hafta önce Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir araya gelen ve kendisinden destek isteyen ailelerin talebine duyarsız kalmadı. Cuma günü ilçeye bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Soylu, çocukları uyuşturucu kullanan ailelerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.


Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çocukları uyuşturucu madde kullanan aileler önceki hafta bir araya gelerek başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere devlet büyüklerinden yardım istedi. Uyuşturucunun bir terör olduğunu söyleyen aileler, çocuklarının uyuşturucu kullanmaması için sürekli nöbet tutmak zorunda kaldıklarını belirtti.



Bakan Soylu aileler ile görüştü


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma günü Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette kendisinden destek isteyen ailelerle görüştü. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner'e gerekli talimatı vererek mağdur ailelere bu konuda gerekli desteğin verileceğini belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.