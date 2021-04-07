Bakan Soylu, Gara şehidinin babasıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Er Müslüm Altıntaş'ın babasıyla telefonda görüştü.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Er Müslüm Altıntaş adına bir sosyal tesis ile taziye evi açıldı. Argıl kırsal Mahallesi'ndeki tesisin açılışına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Belediye Başkanı Şeref Albayrak, İlçe Kaymakamı Coşkun Doğan, şehidin babası Şevket Altıntaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu şehidin babasıyla görüştü

Açılış öncesi şehidin babası Şevket Altıntaş ile telefonla görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tekrar taziye dileklerinde bulunarak, “Öncelikle Gara Şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun. 11 şehidimizin bizim için ayrı bir kıymeti var. Şevket abimiz de hakikaten bizim için büyük bir kıymet teşkil ediyor” dedi.

"Bu bayrakta kanım var, bu gurur bana yeter"

Şehit babası Şevket Altıntaş ise gururlu olduğunu belirterek, ”Bu bayrakta çok şükür kanım döküldü, bu topraklarda kanım var ya, bu şeref bana yeterli. Bize siz lazımsınız. Bunu ben daha önce de size söyledim. Siz dik durun, bize yeter” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Şehit Müslüm Altıntaş Sosyal Tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Şehit babası Şevket Altıntaş, program sonrası kendi yazdığı "Diyarbakır Annelerinden Dünyaya" isimli kitabını imzalayarak katılımcılara hediye etti.