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Bakan Soylu Şanlıurfa'da biçerdöverle mısır hasadı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemrli, Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar’da biçerdöver sürerek mısır hasadı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemrli, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Ceylanpınar'da biçerdöver sürerek mısır hasadı yaptı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemrli, mısır hasadına katılmak üzere Suriye sınırında yer alan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geldi. Vali Abdullah Erin ve il protokolü tarafından karşılanan bakanlar, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar İşletme Müdürlüğünde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Bakan Soylu ve Pakdemirli, toplantının ardından mısır hasat programına katıldı. Biçerdövere binen Bakan Soylu, mısıra hasat etti.


Bakanlar, programın ardından Osmaniye'ye gitti.

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