Bakan Soylu'nun duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun operasyon ile ölü olarak ele geçirildiğini duyurduğu PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu ‘Rubar' kod adlı Ferhat Tunç'un kaldığı ev görüntülendi. Virane ve terk edilmiş haldeki evin dışında HDP yazısı, içerisinde ise sadece yaşam malzemelerinin bulunması dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç'un Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Havacılık ve Polis Özel Harekat ekiplerinin ortak operasyonu ile ele geçirildiğini duyurmuştu.

Şanlıurfa'da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının koordinesinde Bozova'ya bağlı Hacılar kırsal Mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan teröristin kaldığı ev görüntülendi. Terk edilmiş ve virane haldeki evde kıstırılan ve kolluk kuvvetlerine karşılık verince öldürülen teröristin kaldığı evin içerisinde ve dışında ilginç detaylar göze çarptı. Evin dış duvarında büyük harflerle HDP yazdığı, eşya bulunmadığı görülen evin içerisinde sadece çay, şeker, battaniye gibi yaşam malzemelerinin yanı sıra teröristlerin posterleri, kitap ve bazı dijital meteryallerin yer alması dikkat çekti.

Öldürülen teröristin yaşadığı mahalle ilehiç bir bağlantısının bulunmadığı ve mahalledeki kimsenin şahsı tanımadığı belirtilirken, evin asıl sahibinin ise yıllar önce öldüğü öğrenildi.