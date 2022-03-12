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Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Şanlıurfa'da

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, geldiği Şanlıurfa’da valiliği ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, geldiği Şanlıurfa'da valiliği ziyaret etti.


İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce bir dizi temaslarda bulunmak için Şanlıurfa'ya geldi. Valilik önünde il protokolü tarafından karşılanan İnce, burada valilik şeref defterini imzaladı. İnce daha sonra Vali Erin ile makamında bir arya geldi. Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İnce'ye Balıklıgöl tablosu hediye etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de hazır bulundu.

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