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Bakan Yardımcısı Nebati Ceylanpınar'da

Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Nurettin Nebati ve beraberindeki heyet ile birlikte Ceylanpınar ilçesine geldi.


Ceylanpınar ilçesine gelen bakan yardımcısı Nebati ve beraberindeki heyeti AK Parti Ceylanpınar belediye başkan adayı Abdullah Aksak Mardin Havaalanı'nda karşıladı. Uzun bir araç kuyruğu eşliğinde Ceylanpınar'a giriş yapan konuklar seçim otobüsü üzerine çıkarak miting alanında bulunan halka seslendi. Yapılan konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışına katılan siyasiler karayolu ile Mardin havaalanına doğru yola çıktı.

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