Bakanlardan sel felaketi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da değerlendirmede bulundu. Bakan Soylu, Şanlıurfa'da 13 kişinin selde hayatını kaybettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Şanlıurfa'da 13 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Selde 15 vatandaşımızı kaybettik. Şanlıurfa'da 3, Adıyaman'da 2 vatandaşı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yani 5 vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'da şu anda yoğun bakımda 4, serviste 6, acil serviste de 4 vatandaşımız var. Toplam 60 vatandaşımız gelmişti, diğerleri taburcu edildi. Şu ana kadar arkadaşlarımızın tespit ettiği 2 bine yakın ev ve iş yeri; bunlar zemin ve bodrum kat olmak suretiyle eşyaları, iş yerindeki malları hasara uğramış durumdadır. Bunlarla ilgili hasar tespitleri, gerek Defterdarlığımız gerek Aile ve Sosyal Hizmetler kanalıyla kaymakamlıklarımız ve valiliklerimizin koordinasyonunda sürdürülmektedir. Yaklaşık 7 bin 585 personel, bin 485 araçla selin vermiş olduğu tahribatı ortadan kaldırabilmek, vatandaşlarımızı olağan yaşantısıyla tekrar buluşturabilmek için çaba sarf ediyoruz. Gerek Jandarma komandodan gerekse Türk Silahlı Kuvvetlerinden getirdiğimiz arkadaşlarımız, burada belediyelerimizin çalışanları, hep birlikte bir gayreti ortaya koyuyoruz. İnşallah yakın zamanda selin oluşturduğu tahribatı normal hayata döndürmek üzere çalışmalarımızı sonlandıracağız. Değerlendirmeler sonucu, özellikle Fırat'tan gelen suyun yoğun çamurlu bir şekilde akması üzerine şehre suyu kıstılar. Şehre gelebilecek bu suyun da normal akışını sağlayabilmek, aynı zamanda ilgili istasyonlara gelip orada şehre verilebilecek hale gelmesini temin edebilmek için de çalışmaları sürdürüyorlar” diye konuştu.

“608 tutanakla durum tespiti yapıldı”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da şu ana kadar 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyledi. İlk günden itibaren bakanların ve kamu görevlilerinin oldukça yoğun bir çaba gösterdiğini söyleyen Nebati, "Dün erken saatlerde başlayarak bugün yoğunlaşan ve defterdarlığımızca, Bakanlığın da işbirliği yaparak oluşturduğumuz 20 ekip ile hasar tespitlerini yapmaya başladık. Şu ana kadar 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapıldı. Toplamda 608 tutanak ile durum tespit edilmiş durumda. Ağırlıklı olarak merkezdeki mahallelerimizin yanında şehrin çeperinde yer alan diğer mahallelerdeki çalışmalar da çok hızlı bir şekilde yerine getiriliyor” şeklinde konuştu.

“Yıllık yağışın neredeyse 3'te 1'i toprakla buluştu”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yağışların tarımsal üretim açısından oluşturduğu olumsuzlukların tespitine yönelik çalışmaların yapıldığını aktararak, "Bazı yörelerde seralarda, bazılarında ise hububatla ilgili kayıplarımız var. Ama bunlara ilişkin kati rakamları yağış durduktan ve su biraz çekildikten sonra paylaşacağız. DSİ, 51'i ağır iş makinesi olmak üzere, toplam 80 makine ve ekipman ve 225 personelle çalışmalara destek veriyor. OGM ise 40 arazöz ve 120 personelle hayatı normalleştirme çabasına destek oluyor. Adıyaman'da ise deprem ve sel felaketinde DSİ bünyesindeki 67'si ağır iş makinesi 108 makine ekipman ve 180 personelle müdahaleyi sürdürüyoruz. OGM'nin ise orada 300 aracı ve bin 300 personeli var. DSİ'nin derelerin tıkanmadan akışı sürdürmesi için dikkatli bir şekilde çalışmalar yürüttüğünü belirten Kirişci, Balıklıgöl ile ilgili ise "Balıklıgöl'deki balıklarla ilgili hepimizin çevre duyarlılığı ve hassasiyeti var. Buna ilişkin olarak Bakanlığımızın Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar birimlerini talimatlandırdık. Herhangi bir şekilde bu sistem içerisinde hayatını sürdüren canlıların yaşamını sürdürecek çalışmalar yürütülecek. Dünle bugün arasında olumlu gelişme var. Bu, vatandaşların davranışına da yansıdı. Elbette kolay değil. Elde kullanacakları hiçbir şeyin kalmadığı sel ve taşkın hadisesinde bizim devlet olarak, hükümet olarak atacağımız adımlar onların yarasına merhem olacaktır” ifadelerini kullandı.