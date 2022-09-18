Balık tutkusu okul müdürünün canına mal oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okul müdürü, arkadaşıyla birlikte gittiği balık avında nehirde kayboldu. Müdürün cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı.

Siverek Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesinde müdür olan 47 yaşındaki Mehmet Altıntaş, balık avı için girdiği Fırat Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre Mehmet Altıntaş, hafta sonu başka bir müdür arkadaşıyla birlikte ilçe sınırları içinde bulunan Fırat Nehri kıyısındaki Deveboynu mevkiine gelerek zıpkın ile balık avına çıktı. Öğle saatlerinde nehre giren Altıntaş, bir süre sonra gözden kayboldu. Altıntaş'ın gözden kaybolduğunu gören arkadaşı, olay yerine jandarma ekipleri ile arkadaşlarını çağırdı. Dün yapılan tüm arama çalışmaları sonuç vermedi. Sabah erken saatlerde olay yerine gelen su altı arama jandarma ve polis ekipleri, müdürün kaybolduğu bölgede arama çalışmalarına devam etti. Yaklaşık bir saat süren arama çalışmasında, talihsiz müdürün cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 500 metre açıkta, kıyıya 30 metre mesafede bulundu.

20 kiloluk balıklar bağlıydı

Su altı arama ekipleri tarafından cansız bedenine ulaşılan Mehmet Altıntaş'a her biri 10 kilo olan iki balığın bağlı olduğu fark edildi. Altıntaş'ın sık sık zıpkınla su altında balık avladığı ve su altına dalma konusunda profesyonel olduğu öğrenildi. Talihsiz müdürün naaşı, ambulansla otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.