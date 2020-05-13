Balıklıgöl çocuk sesleriyle şenlendi

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez dışarı çıkan çocuklar, Balıklıgöl'e akın etti.

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerini kapsayan izinle uzun bir aradan sonra dışarı çıktı. Bazı çocuklar arkadaşlarıyla bazıları da aileleriyle birlikte Balıklıgöl Platosuna akın etti. Çocuklar burada balıklara yem attı. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan ve eğlenen çocukların sosyal mesafe kuralına uyarak eldiven ve maske taktıkları görüldü. Kentin tarihi sokaklarını gezen çocuklar, uzun bir bir aradan sonra dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını belirti. Çocuklar, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Öte yandan bazı çocukların ise kısa süreliğine de olsa dışarı çıkarak bayram harçlıklarını kazanmak için el arabaları ile çalıştıkları görüldü.