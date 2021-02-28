Balıklıgöl kısıtlamada yeni evlenen çiftlerin gözdesi oldu

Şanlıurfa'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kentin cadde ve sokakları ile tarihi Balıklıgöl sessizliğe bürünürken, yeni evlenen çiftler sessiz kalan mekanlarda düğün fotoğrafı çektirdi.

Korona virüs nedeniyle hafta sonu Şanlıurfa'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar her zaman olduğu gibi bu hafta da boş kaldı. Kent genelinde izin belgesi olan vatandaşlar dışında kimse dışarı çıkmadı. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların her yıl yoğun olarak ziyaret ettiği Balıklıgöl ise yeni evlenen çiftlere kaldı. Yeni evlenen çiftler kimsenin olmadığı Balıklıgöl'de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kan bağışı öncesi balıklara yem

Kan bağışı için evden çıkan Abdullah Çakıcı ise balıklara yem verdi. Yasaktan muaf olduğunu söyleyen Çakıcı, ”Ben bugün kan bağışlamak için buraya gelip kan bağışladım. Bu yüzden yasaktan muaf tutuldum. Kan bağışladığım merkez buraya yakın olduğundan dolayı Balıklıgöl'ü ziyaret etmek istedim. Burada dua ettikten sonra balıklara yem verdim. İlk defa Balıklıgöl'ü bu kadar sessiz gördüm. Güneşli havayı da fırsat bilerek bugünü böyle geçirmek istedim” diye konuştu.