İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıklıgöl maskeli ve sosyal mesafeli ziyarete açıldı

Şanlıurfa’da, korona virüs tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca ziyarete kapanan tarihi Balıklıgöl, sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde tekrar ziyarete açıldı.

Şanlıurfa'da, korona virüs tedbirleri kapsamında ramazan ayı boyunca ziyarete kapanan tarihi Balıklıgöl, sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde tekrar ziyarete açıldı.


Şanlıurfa'nın en önemli kültür varlıklarından olan tarihi Balıklıgöl platosu ramazan ayı içerisinde Şanlıurfa Valiliği'nin aldığı kararla tamamen ziyarete kapatılmıştı. Yılın her döneminde kalabalık olan Balıklıgöl bu süreçte en tenha günlerini yaşadı. Ramazan Bayramı sonrası atılan normalleşme adımları ile ziyarete tekrar açılan Balıklıgöl, vatandaşların akınına uğradı. Havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, Balıklıgöl'ü ziyaret ederek dua etti. Tarihi mekanda fotoğraf çekip, göldeki balıklara yem atarak dilek tutan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak tarihi mekanda vakit geçirdi.


Diyarbakır'dan Balıklıgöl'ü ziyaret etmek için gelen ziyaretçilerden Haşim İpek, Herkesin kurallara ve sosyal mesafe ve maske kuralarına uyması gerektiğini belirtti. İpek, Balıklıgöl'ün kurallar çerçevesinde tekrar açıldığı için memnun olduğunu aktardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.