İhlas Haber Ajansı

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Balıklıgöl platosu yakınındaki kavşakta çalışma

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Balıklıgöl Platosunda bulunan Haleplibahçe Caddesindeki Kavşak düzenleme çalışmasını tamamladı.


Kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla Balıklıgöl platosunda yer alan ve önemli bir geçiş güzergâhı olan yolda kavşak düzenleme çalışması yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çalışmalarını tamamladı. Tarihi Şanlıurfa Kalesi ve Kızılkoyun Nekropolü'nün yer aldığı Balıklıgöl platosundaki kavşak düzenleme çalışması ve akıllı sinyalizasyon çalışması tamamlanırken çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları ise devam ediyor.


Vatandaşların trafik sorunu yaşamaması için kalıcı çözümler ile üreten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Haleplibahçe Caddesinde yaptığı kavşak ile plato yeni bir görünüme kavuştu.

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