Balıklıgöl revakları tamamlanıyor

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Eyyübiye Belediyesi tarafından yürütülen “Halilürrahman Gölü'nün doğu girişindeki kemerlerin zemin güçlendirme ve restorasyon uygulaması yapım işinde sona gelindi.

Şanlıurfa'nın simgesi konumundaki Balıklıgöl'ün doğu cephesindeki revakların bulunduğu alanda çökme tespit edilmiş, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla alan koruma altına alınmıştı. Şanlıurfa Valiliği Koordinesinde Eyyübiye Belediyesi tarafından başlatılan, 11 Nisan'da tamamlanması planlanan güçlendirme ve restorasyon çalışmaları, yaşanan deprem ve sel felaketleri nedeniyle bir süre uzamıştı. Hayatın normale dönmesiyle yeniden başlayan güçlendirme ve restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. Daha önce numaralandırılarak sökülen revak taşları, yeniden yerine monte edilmeye başladı. Fore kazık yöntemiyle zemin güçlendirmesi yapılan ve tahliye kanalı yenilenen Balıklıgöl, önümüzdeki günlerde sağlamlaştırılan cephesiyle misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde Balıklıgöl'ün suyu hem yükselmiş hem de çamura bulanmıştı. 15 Mart'ta Şanlıurfa merkezde yaşanan sel felaketinde de taşkınla karşı karşıya kalan Balıklıgöl, hem taşmış hem de masmavi suları bulanmıştı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatıyla sel baskınının hemen ardından tamamen temizlenen Balıklıgöl havzası, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeni turizm sezonunda ziyaretçilere eşsiz görsel manzarasını sunmaya devam edecek.