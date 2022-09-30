Balıklıgöl şiir akşamları İbrahim Sadri ile başladı

Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen Balıklıgöl Şiir Akşamları, ünlü şiir yorumcusu İbrahim Sadri'nin şiir dinletisiyle başladı.

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği, 29-30 Eylül ve 1 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek Balıklıgöl Şiir Akşamlarının açılış töreni, İbrahim Sadri'nin şiir dinletisiyle başladı. Balıklıgöl amfi tiyatroda gerçekleşen etkinliğe, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Belediyenin hizmet ve faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filmiyle başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ilçesi olan Eyyübiye'de en büyük önemi gençlere verdiklerini söyledi. Eyyübiye gençliği için yapılan yatırımlara dikkat çeken Kuş, “Şu anda otuza yakın halı sahanın ihalesi gerçekleştirildi. Bu ay sonunda hem temel atılacak hem de yapımına başlanacak. Yine evlatlarımız için 500 seyirci kapasiteli futbol sahasının ihalesini yaptık, onu da yakın bir zamanda açacağız” dedi.

“Ben, evlatlarımızın başkanı değil ağabeyi gibi davrandım, kalan zaman zarfında da onlar için gayret ve şevkle çalışmaya devam edeceğim” diyen Kuş, Balıklıgöl Şiir Akşamlarına katılanlara da teşekkür etti. Daha sonra sahneye çıkan şiir yorumcusu İbrahim Sadri, birbirinden güzel şiir yorumlarıyla geceye renk katarken, Şanlıurfa şiir, edebiyat ve vatan sevgisi gibi konularda da duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. Şiir dinletisi, İbrahim Sadri'ye çiçek ve plaket takdimi ile sona erdi.

Balıklıgöl Şiir Akşamlarının ikinci günü olan 30 Eylül 2022 Cuma saat 20.00'de şair Nurullah Genç, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 20.00'de ise Serdar Tuncer Balıklıgöl önünde şiir severlerle buluşacak.