Balıklıgöl şiir akşamları Serdar Tuncer'le sona erdi

Balıklıgöl amfi tiyatroda düzenlenen Balıklıgöl Şiir Akşamlarının üçüncü günü, muhteşem bir katılımla gerçekleştirildi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un protokol düzeni dışında, vatandaşlarla birlikte izlediği programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan, Eyyübiye Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile çok büyük bir izleyici topluluğu katıldı. Eyyübiye Belediyesi'nin hizmetlerinin anlatıldığı kısa film gösteriminin sunulduğu program, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un selamlama konuşmasıyla başladı. Selamlamasına bir şiirle başlayan Kuş, belediye hizmetlerinde gençlere yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve özellikle ilçenin eğitimde başarı çıtasının yükseltilmesi için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi. Kuş'un konuşmasının ardından sahneye çıkan Serdar Tuncer, birbirinden güzel şiirler seslendirdiği programda, dinleyicilerle de bol bol sohbet etti.

Program kapanışında çiçek ve plaket takdimi için sahneye çıkan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un çok güzel şiir yorumu yaptığını söyleyen Tuncer, Kuş'a bir şiir okuttu.