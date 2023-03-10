Balıklıgöl suyu eski berraklığına kavuştu

Şanlıurfa'nın simgesi olan ve dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen tarihi Balıklıgöl de depremden etkilendi. Depremin ardından çamur rengini alan göl suyu, bir ay sonra berrak ve mavi görünümüne tekrar kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl suyu, çamur rengine bürünmüştü. Bir ay sonra eski haline dönen Balıklıgöl'de suyun berraklaşmasıyla balıklar su yüzeyine çıkmaya başladı. Uzmanların tamamen doğal bir olay olduğunu belirttiği Balıklıgöl, eski günlerine kavuşarak ziyaretçi akınına uğruyor. Göl çevresinde gezen vatandaşlar, balıklara yem atarak felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua etti.

"15 gün sonra inşallah ülkemiz gibi burası da giderek temizlenerek güzel günlerine geri dönecek"

Şanlıurfa Çevre Koruma Vakfı Balıklıgöl Teknik Komisyon Üyesi Ömer Sait Kılıç, "Öncelikle ülkemize geçmiş olsun. Ölenlere rahmet, kalanlara acil şifalar diliyoruz. Balıklıgöl'deki su, Şanlıurfa Balıklıgöl'ü besleyen Direkli Havzası'ndan geliyor. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın güneybatısındaki sular buradan kaynak suyu olarak çıkıyor. Depremden 7 dakika sonra akiferlerdeki toprak yüzeye çıktı. Yani buradaki su renginin bozuşmasının tek sebebi hazinelerdeki suların içerisindeki toprağın yüzeye çıkmasıdır. Başka da bir nedeni yok. Depremle birlikte seyreden bir olay, bugüne kadar yüzde 40 açılma oldu. Bundan sonra da açılmaya devam edecek. Balıklar stresli oldukları için ilk günlerde gözükmediler, zaten bulanıklıktan şu anda o stresin kalkması ile birlikte öncelikle büyük balıklar gözüküyor, küçük balıklar gölün çeşitli noktalarındaki mağaralarda bulunuyorlar. Onlar da zaman içerisinde çıkacak. Tabii bu arada suyun oksijen miktarını da kontrol ettik. Şu anda oksijen miktarı 8 miligram veriyor. Normal seviyelerinde, yani gayet güzel bir seviyededir. Sadece bulanıklık noktasından bir tereddüt oluştu, o da zamanla düzelecek. Bu balıklar sazangil ailesine mensup balıklar olduğu için dayanıklılıkları çok yüksek. Bulanıklıklara karşı dayanım güçleri çok yüksek. Ölüm oranlarına gelince de anormal bir ölümle karşılaşmadık. Klasik seleksiyona bağlı olarak doğal ölümleri var. Günde 2, 3, 5 diye normal ölümleri var; şu anda da bugün aldığımız bilgiye göre 3 tane ölüm var. Yani bu da bizim için gayet normal, daha önceki sonuçlarımızla hemen hemen aynı gidiyor. Tabii bu düzelme ile birlikte insanların da morali yerine gelecek. İnsanlar neden oldu diye korkuyorlar. Bu doğal bir süreç, dolayısıyla zamana bağlı olarak düzelecek. 15 gün sonra inşallah ülkemiz gibi burası da giderek temizlenerek güzel günlerine geri dönecek" dedi.

Balıklıgöl'ü gezen ziyaretçilerden Ramazan Delen, "Depremden dolayı Balıklıgöl tamamen çamur haline dönmüştü, balıklar yüzeyde gözükmüyordu. Allah'ıma şükürler olsun ki şu an su güzelleşti, açık oldu. Balıklar yine geldi, yem yemeye başladı. Biz de ailemizle dolaşmaya geldik" şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Uğur Erdinçer ise, "Su çok bozuktu, bulanıktı, kıpkırmızı olmuştu. Yani bu resmen ne bileyim bize bir zulüm gibi bir şeydi. Dünyanın sonu geliyor, gümbür gümbür her taraf. Allah yardımcınız olsun, böylesini hiç görmedik. Balıklıgöl de eski düzene girdi elhamdülillah" ifadelerini kullandı.