Bal?kl?g?l turist ak?n?na u?rad?

?anl?urfa'n?n en ?nemli tarihi ve turistik mekanlar?ndan olan Bal?kl?g?l, hafta sonunda ziyaret?i ak?n?na u?rad?.

Havan?n g?zel olmas?n? f?rsat bilen vatanda?lar, peygamberler ?ehrindeki manevi mekanlara ak?n etti. ?anl?urfa'ya ?zellikle Do?u, ?? Anadolu, Karadeniz, Akdeniz b?lgelerinden otob?slerle gelen yerli turistler de Dergah ve Bal?kl?g?l'? mesken tuttu. Gezilerine Hz. ?brahim'in d?nyaya geldi?i ma?aray? ziyaret ederek ba?layan ziyaret?iler, kutsal oldu?una inan?lan Bal?kl?g?l'e b?y?k ilgi g?sterdi. Bal?kl?g?l kenar?ndaki sat?c?lardan bal?k yemi alan vatanda?lar, bal?klar? besledi. Baz? yerli ve yabanc? turistler ise Ayn Zeliha G?l?'nde sandal keyfi yapt?. Bal?klar? besledikten sonra vatanda?lar, telefonlar?yla hat?ra foto?raf? ?ekinmeyi de ihmal etmediler.

Hafta sonunu f?rsat bilerek Bal?kl?g?l'e geldiklerini belirten bir vatanda?, ?Hafta sonunu f?rsat bildik ve i? arkada?lar?m?zla 4 aile birlikte Bal?kl?g?l'e geldik. Gezdik, dola?t?k, bal?klara yem att?k, yar?n da memleketimize d?nece?iz. Gitti?imizde di?er vatanda?lara da tavsiye edece?iz? ?eklinde konu?tu.

Baz?lar? da Urfa t?rk? s?yledi.